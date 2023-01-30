Отдельной порцией неправдивой информации поделился глава боевиков "Вагнера".

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что оккупанты пошли в наступление на севере Харьковщины. Эта информация не соответствует действительности, как и остальные свежие фейки РФ.

Ложь росСМИ и главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина развенчали в Центре противодействия дезинформации. Первый фейк касался наступления рашистов на севере Харьковской области. Пропагандисты сообщили, мол, существует "высокая вероятность, что обычная разведка боем может закончиться неприятностями для ВСУ".

Вторая порция неправдивой информация поступила от Пригожина. По его словам, "вагнеровцы" якобы нашли в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями: "Из-за плотных боев противник не смог вытащить [их] и таким образом попытался скрыть их личности". В ЦПД объяснили, что это фейк.

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А третья порция дезинформации касается Крыма. Пропагандисты со ссылкой на издание The American Conservative написали: "Референдум 1994 года показал, что около 80% крымчан хотят единства с РФ. Однако украинское руководство отреагировало тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его автономии. Эти репрессии усилили желание жителей воссоединиться с РФ".

Недавние российские фейки

Кремлевские пропагандисты написали, что уничтожили в Украине первый танк Abrams и даже опубликовали фото. Вот только снимок был сделан в Ираке еще в 2003 году. Это заметили даже комментаторы.

Роскомнадзор заблокировал на территории государства-агрессора сайты ЦРУ и ФБР. Причиной назвали "распространение фейков" ведомствами.

Бывший советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что массированное наступление россиян еще не началось. Сейчас оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение возле Угледара, Донецкого аэропорта, Авдеевки и Бахмута.

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