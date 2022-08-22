Русскоязычное приложение Storytel перестанет работать с 1 октября.

В России из-за войны в Украине продолжается массовый уход сервисов и компаний. Теперь окончательно покинуть российский рынок решил сервис аудиокниг Storytel.

Об этом со ссылкой на рассылку компании, пишет Telegram-канал "Да сколько можно".

В скриншоте из русскоязычного приложения Storytel говорится, что оно перестанет работать с 1 октября. Компания заявила о приостановлении деятельности еще весной, однако теперь полностью выходит из России.

Как известно, Storytel — сервис аудио- и электронных книг, созданный в Швеции в 2006 году. Он является одним из крупнейших подобных сервисов в мире. Storytel работает в 26 странах, а его библиотека включает в себя более 700 тысяч книг на разных языках. На российский рынок компания зашла в 2017 году.

Как ранее сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. В связи с этим США, страны ЕС, Япония и ряд других государств ввели санкции в отношении РФ. При этом сотни международных компаний приняли решение покинуть российский рынок.

По данным KSE, рынок РФ покинули уже более 40 международных компаний, а 700 - временно не работают.

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