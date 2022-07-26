Однако до сих пор наблюдается периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ.

Около 40 международных компаний уже закрыли бизнес в РФ, 700 временно прекратили деятельность. Компании, которые вышли с российского рынка, имели годовой доход в размере $58,4 млрд и $33,1 млрд капитала.

Об этом свидетельствуют данные KSE Institute.

На 24 июля KSE Institute идентифицировал около 2345 компаний, организаций и их брендов из 78 стран и 56 отраслей и их позицию относительно работы на рынке РФ, около половины из них публичные.

Примерно для 800 публичных групп компаний также идентифицировано (по возможности) их операционный бизнес в РФ (наличие контрольной доли в юридическом лице). Это позволило подсчитать стоимость инвестированного в стране капитала (почти $116,7 млрд), локальный выручка (на общую сумму $228,3 млрд), а также персонал (около 855 000 человек).

1638 иностранных компаний уже сократили, временно или вообще прекратили свою деятельность в России, подсчитали в KSE Institute. В частности есть данные о 39 компаниях, которые завершили продажу своего бизнеса в России.

"На 24 июля компании, которые уже полностью вышли из РФ, имели 187 000 персонала, $16,8 млрд годового дохода и $6,5 млрд капитала. Компании, которые объявили о полном выходе из России, имели 103 000 персонала, $30,1 млрд годового дохода и $17,6 млрд капитала. Компании, которые временно приостановили свою деятельность на российском рынке, имели 117 000 персонала, годовой доход в размере $58,4 млрд и $33,1 млрд капитала", - говорится в сообщении.

Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, которые сворачивают операции в РФ, резко возрастал до середины марта, то в течение последнего месяца соотношение тех, кто уходит или остается, практически не меняется.

Однако до сих пор наблюдается периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ. Около половины (48,2%) компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, но 30,1% все еще остаются присутствующими в стране и лишь 1,7% совершили полный выход.

Если же разделить компании, что полностью вышли из России, по секторам, то большинство из них – это компании, предоставляющие профессиональные услуги, включая консалтинг, бухгалтерские, рекламные и юридические услуги.

Одним из самых многочисленных по количеству компаний, покинувших рынок РФ, стал сектор FMCG, включая 10 производителей пищевых продуктов, напитков, алкогольных напитков и табака, двух производителей косметики и производителя упаковки.

В списке гораздо меньше представлены компании тяжелой промышленности, ведь им труднее выйти с рынка. С другой стороны, именно их выход больше всего влияет на российскую экономику, считают в KSE Institute.

Ранее сообщалось, что в общем более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину и прекратили сотрудничество с агрессором.

Вас также могут заинтересовать новости: