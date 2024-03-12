Причиной, по которой Ил-76 мог упасть из-за пожара, если исключить ошибочные действия экипажа, может быть нештатное срабатывание системы пожаротушения в воздухе.

Сегодняшняя потеря российского самолета Ил-76 довольно схожа с последней известной катастрофой Ил-76 в Рязани, 24 июня 2022 года, где также во время взлета у самолета загорелся двигатель.

Как напомнили эксперты Defense Express, это была довольно показательная катастрофа и они прогнозировали их повторение в будущем.

"Потому что на самом деле потеря одного из четырех двигателей для Ил-76 не является безусловно катастрофическим последствием. Этот самолет может даже осуществить взлет на трех двигателях. В то же время причиной, по которой Ил-76 мог упасть из-за пожара, если исключить ошибочные действия экипажа, может быть нештатное срабатывание системы пожаротушения в воздухе. И несмотря на то, что пламя было укрощено, конструкция не выдержала температурных нагрузок, а двигатель отпал в полете. А это уже вполне могло привести к нарушениям в системе управления самолетом. Как и сценарий, по которому двигатель из-за дефектов разлетелся и перебил гидравлические системы", - отметили аналитики.

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Они отметили, что из-за пожара двигателя за все время эксплуатации Ил-76 с 1975 года, кроме этих двух случаев, был потерян только один Ил-76 под Баку в 1989 году. Причиной катастрофы, в которой погибло 57 человек стал конструкционный дефект двигателя Д-30КП с разрушением межвального подшипника.

Падение Ил-76 - детали

В Ивановской области РФ потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ил-76: борт не долетел до аэродрома "Северный" и упал в лесопосадке. 16 человек погибли во время аварии. У самолета загорелся и отвалился двигатель, он попытался совершить посадку на аэродроме, но не смог.

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