На борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров

В результате крушения самолета Ил-76 в Ивановской области Российской Федерации погибли 15 человек. Именно столько людей находилось на борту во время аварии.

"15 человек погибли при крушении военно-транспортника Ил-76 в Ивановской области. Как стало известно Mash, на борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Спасательный вертолёт осматривает место крушения", - пишет Telegram-канал Mash.

При этом указано, что одной из причин возгорания двигателя упавшего Ил-76 в Ивановской области может быть разрыв роторной части - стандартная "болячка" всех старых двигателей Д-30.

"По нашей информации, рухнувший военно-транспортник был оснащен движком старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Так как роторы вращаются на очень большой скорости, их осколки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда вспыхивает", - объясняется в сообщении.

Отмечается, что этот недостаток пытались исправить еще в СССР, но не вышло. Современные Ил-76МД-90А выпускают уже с новыми двигателями. Но и старые модификации используются. К примеру, это Ил-76, который упал под Рязанью во время тренировочного полёта в 2022 году, - также после возгорания двигателя. Тогда пять человек погибли, четверо пострадали.

Кроме того, обнародованы первые кадры с места крушения военно-транспортного Ил-76.. Видно, что пожар уже потушен, на месте работают эксперты.

В свою очередь губернатор региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибшего экипажа и поручил оказать необходимую помощь.

Крушение Ил-76 под Иваново - что сообщелось ранее

Горящий самолет заметили в небе над Ивановской областью Российской Федерации. В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 потерпел крушение при выполнении планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В качестве причины крушения называют возгорание одного из двигателей во время взлета.

При этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что видео горения самолета видели все и это кадры, которые "приятны глазу украинца".

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