На борту могло быть 15 человек

Горящий самолет заметили в небе над Ивановской областью Российской Федерации. С места падения борта виден черный дым

Отмечается, что борт немного не дотянул до полосы аэродрома "Северный" и рухнул в лесопосадке. Российские Telegram-каналы уже сообщили, что на земле жертв и разрушений нет. На место выехали оперативные службы

Сначала отдельные Telegram-каналы сообщили, что разбиться мог Ил-76МД, на борту которого было 12 человек. Он упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. Борт наполовину разрушен и горит.

В то же время сообщлось, что во время посадки у самолета отвалился двигатель. На место происшествия выехали несколько машин скорой помощи. Telegram-канал Mash сообщил, что в двигатель могла попасть птица.

Также, по некоторым сведениям, самолет пробыл в воздух несколько минут, а двигатель загорелся во время взлета. Пилот пытался дотянуть до аэродрома, но когда понял, что не сможет, стал уводить самолет от жилых застроек.

Позже в Минобороны РФ подтвердили крушение самолета в Ивановской области. По их верссии, Ил-76 потерпел крушение при выполнении планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В качестве причины крушения называют возгорание одного из двигателей во время взлета.

Обновлено 13:27. Российские паблики пишут, что обнаружены останки 10 человек на месте крушения Ил-76.

Справка УНИАН. Северный — военный аэродром вблизи города Иваново. Способен принимать самолеты Ил-76, Ан-22, А-50, Ту-154 и все более легкие, а также вертолеты всех типов.

Поломки самолетов в России - последние новости

Из-за полномасштабного нападения на Украину против России введены санкции, которые запрещат в том числе поставлять запасные части для самолетов.

В сети систематически появляются сообщения о различных поломках и инцидентах в гражданской авиации. По данным СМИ, в 2022 году в РФ зафиксировали 60 случаев неисправностей самолетов, а уже в 2023 - более 180.

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