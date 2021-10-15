На шее и груди девочки обнаружили 16 ножевых ранений, сообщает SHOT.

В Чите 15-летнего подростка обвиняют в убийстве 14-летней девочки.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

14 октября в поселке КСК нашли тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти.

В тот же вечер полицейские задержали 15-летнего местного жителя. Во время допроса он признался в совершении преступления.

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По данным Telegram-канала SHOT, на шее и груди девочки обнаружили 16 ножевых ранений.

"15-летний подросток пришёл к ней в гости, чтобы выяснить отношения - девушка хотела расстаться и заблокировала парня в телефоне из-за того, что тот якобы слил в Сеть её интимные фотки. Пара стала ругаться, и девятиклассник схватился за кухонный нож. После убийства он сбежал из квартиры, прихватив с собой телефон возлюбленной и тот самый нож", - говорится в сообщении.

Подростка задержали в его квартире. Он успел выбросить нож и постирать одежду. По данным канала, он мог рассказать о произошедшем матери, но она не стала обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете, арестовали на два месяца.

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Автор: Людмила Жерновская