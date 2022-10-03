Для Кадырова конец Путина - конец и его власти, отметил Фейгин.

Для главы Чечни Рамзана Кадырова поражение в Украине будет означать поражение Путина в России, а значит - и его поражение.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал российский юрист Марк Фейгин.

По его мнению, последнее заявление Кадырова, в котором тот обвиняет в военных неудачах в Лимане российское командование, является его личной реакцией и не согласовано с кем-либо еще.

"С учетом предыдущих заявлений Кадырова, я думаю, что это его личная реакция в условиях хаоса. Для Кадырова конец Путина - конец и его власти. У него самого много врагов в России. Это уже его проблема политического масштаба. Видимо ситуация там действительно настолько плохая, что уже все об этом знают. Кадырова назначат вместо Лапина? И что он накомандует? Ситуация в целом против Кремля, и исправить ее он уже не сможет", - констатирует Фейгин.

В этом контексте в России остро поставлен вопрос и о мобилизации.

"Опрокидывается мостик и к мобилизованным. Первая волна ситуацию на фронте явно не изменит, а оружие надо давать? И что они с тем оружием будут делать? Это тоже вопрос никуда не ушел. Тут возникает масса проблем, которые в условиях поражения приведет к проблемам и внутреннего характера. Путин сам ее актуализировал. Кадыров просто озвучивает весь этот хаос в окружении Путина, он его голос", - добавил юрист

Вариант захвата Кадыровым власти абсолютно исключен, отметил Фейгин. Этому есть несколько причин.

"Он - чеченец, и никакой власти он не удержит. Он может выступить вместе с Путиным. Самостоятельную игру в Москве сыграть не сможет", - объяснил юрист.

Кадыров против Минобороны РФ

Днями ВСУ выбили российские войска из Лимана Донецкой области, что является крупнейшим поражением ВС РФ после разгрома под Харьковом.

В связи с потерей стратегических позиций россиян на востоке Украины первым с открытой критикой действий Минобороны РФ выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В неудачах Кадыров, в том числе, обвинил и руководящего "спецоперацией" на этом участке фронта генерала Лапина.

"Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - написал он в своих соцсетях.

Позицию Кадырова публично поддержал и главарь ЧВК "Вагнера", открыто вербовавший на войну заключенных, Евгений Пригожин. После чего в СМИ начали распространяться слухи о намерениях Кадырова возглавить Генштаб ВС РФ.

По мнению Института изучения войны, это только подорвало репутацию самого Путина.

Кадыров неоднократно свободно высказывался о действиях российского командования в условиях войны с Украиной. Например, он раскритиковал обмен пленными, когда РФ обменяла 200 "азовцев" на кума Путина Виктора Медведчука.

После поражения ВС РФ под Харьковом глава Чечни призывал изменить "тактику военных" и выйти на Минобороны РФ.

Также Кадыров пытался избежать частичной мобилизации в Чечне.

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