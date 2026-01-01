Чтобы алкотестер не показал опьянение, нельзя водить авто сразу после застолья.

Новый год редко проходит в трезвой компании. Чаще всего праздник сопровождается хотя бы парой бокалов шампанского. Но с точки зрения законодательства этого уже достаточно, чтобы наказать водителя на нетрезвое вождение. Поэтому каждому автомобилисту нужно запомнить, через сколько можно садиться за руль после алкоголя, чтобы не попасть в неприятности.

Когда можно садиться за руль после алкоголя

В Украине водить машину запрещается, если в крови есть более 0,2 промилле алкоголя. Это всего лишь глоток вина или пива, поэтому фактически водитель должен быть полностью трезвым.

Показатель того, как быстро выводится спирт после застолья, зависит от многих факторов. Это крепость самого напитка, вес человека, пол (женщины трезвеют дольше) и индивидуальные характеристики организма. Также важно и то, за какое время был выпит напиток и чем вы закусывали.

Видео дня

В среднем после бокала слабого алкоголя (шампанского, пива и т.п.) мужчина протрезвеет за 5-6 часов, а женщина - за 8. После крепких напитков или больших доз слабых понадобится не менее 10 часов для отрезвления. Вот почему нет единого для всех людей показателя того, сколько должно пройти времени чтобы алкотестер не показал опьянение. Надежнее всего подождать 24 часа - за такой срок выводится любое спиртное. Лучше переплатить за такси и не садиться самому за руль в те сутки, когда вы выпили.

Напомним, наказание за нетрезвое вождение указано в статье 130 Кодекса об административных нарушениях. Если алкотестер зафиксирует более 0,2 промилле спиртного в крови водителя, то его накажут штрафом 17 тысяч гривень и отберут права на 1 год. При повторном нарушении в течение этого же года назначат уже 34 тысячи гривень и лишат прав на 3 года, а при третьем и последующих сумма увеличится до 51 тысячи гривень.

Если водитель ещё и совершил ДТП в таком состоянии, то наказание будет более суровым. Обратите внимание, что отказ от прохождения алкотестера приравнивается к нетрезвому вождению.

Как убрать запах алкоголя изо рта в домашних условиях

Чтобы после застолья изо рта не пахло, пожуйте петрушку, кофейные зерна или цитрусовую кожуру. Не забудьте почистить зубы и несколько раз прополоскать. Если вы выпиваете не дома, а в заведении, то не забудьте взять с собой мятную жвачку.

Важно не только знать, как убрать запах перегара, а также пить больше воды и дышать свежим воздухом после употребления спиртного. Такие действия помогут быстрее вывести спирт, а значит и запах уйдет сам по себе.

Вас также могут заинтересовать новости: