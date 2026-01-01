Американский лидер отметил, что планирует достичь мира на всей планете в этом году.

Президент США Дональд Трамп традиционно встретил Новый год на торжественном приеме в своей резиденции Мар-а-Лаго (Флорида). На событие американский лидер прибыл в компании первой леди Мелании Трамп.

Как пишет Clash Report, на вопрос журналистки, имеет ли Трамп новогоднюю цель, он ответил: "Мир во всем мире".

The New York Post пишет, что во время празднования Нового года в Мар-а-Лаго состоялся благотворительный аукцион, где картина с изображением Иисуса, созданная во время мероприятия, была продана за $2,75 млн. Половина средств направлена детской больнице St. Jude, другая половина - местному офису шерифа.

Среди почетных гостей был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой.

Новый год - Зеленский тоже вспоминал Трампа

Как сообщал УНИАН, в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украине было совсем непросто добиться улучшения в отношениях Украины и США.

"Скажу честно: было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал факт: без Украины ничего не получится", - отметил Зеленский.

