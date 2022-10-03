Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин резко высказались в адрес военного командования РФ после освобождения украинскими военными Лимана на Донетчине.

Как отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW), федеральные каналы и подконтрольные Кремлю блогеры были вынуждены давать Кадырову и Пригожину отпор.

На фоне поражения РФ в Лимане Кадыров обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации. Он также заявил, что России необходимо захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. Пригожин повторил критику Кадыровым российского военного руководства.

Видео дня

В ISW отмечают, что Запад сконцентрировался на ядерной угрозе, которую озвучил Кадыров, но эти заявления были важны по другой причине.

Кадыров и Пригожин, являющиеся силовиками из ближайшего окружения Путина, своими заявлениями разбили попытки Кремля смягчить последствия поражения.

"Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали нарратив Кремля, который пытался смягчить удар от поражения вокруг Лимана. До заявления Кадырова федеральные СМИ преимущественно выражали надежду на то, что новомобилизованные войска и развернутые подкрепления могут либо удержать линию, либо провести контратаки в ближайшее время. Но ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире усилить критику высшего военного командования", – отметили аналитики.

Они отмечают, что выступление экс-заместителя командующего Южного военного округа РФ Андрея Гурулева, который начал обвинять высшее военное командование в поражении в Лимане, кремлевский пропагандистам пришлось сорвать.

Такие заявления Кадырова и Пригожина, пишут аналитики, публично подрывают авторитет Путина, хотя это может быть сделано непреднамеренно.

"Путин, вероятно, ответственен за решение не только не усиливать Лиман, но и пытаться его удержать – факты, которые, вероятно, известны по крайней мере нескольким людям из его ближайшего окружения. Таким образом, прямое нападение Кадырова на [генерал-полковника Александра] Лапина является косвенным нападением на Путина, осознает это Кадыров или нет. Путин и его рупоры были крайне немногословными в отношении деятельности военных командующих или их замены, что делает заявление Кадырова и его повторение Пригожиным особенно заметными", – отмечают в ISW.

Аналитики также предполагают, что Путин, вероятно, осознает опасный путь, по которому начали идти Кадыров и Пригожин.

"Этому дали отпор подконтрольные Кремлю голоса и милблогеры... Федеральные телеканалы охарактеризовали заявления Кадырова против Лапина как "довольно резкие", а милблогеры утверждали, что российское МО несет большую ответственность за поражение, говоря, что Лапин не командовал Лиманским гарнизоном", – пишут в американском Институте изучения войны.

Оккупация и освобождение Лимана в Донецкой области

Российские захватчики смогли получить контроль над Лиманом на Донетчине во время полномасштабного вторжения в Украину.

22 мая россияне добрались до города, а 24 мая начался штурм Лимана. 30 мая в Офисе президента Украины сообщили о потере контроля над Лиманом. Оккупационными властями было восстановлено советское название "Красный Лиман".

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 октября подтвердил украинский флаг уже над Лиманом, однако в городе еще идут бои. Он также анонсировал освобождение других населенных пунктов на Донбассе в течение следующей недели. 2 октября Лиман был полностью зачищен от российских войск.

Впоследствии появилась реакция Пентагона на освобождение Лимана. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, это значимое событие, и Соединенные Штаты Америки очень воодушевлены тем, что сейчас делают Вооруженные силы Украины.

Эксперты объясняют, что освобождение Лимана является важным, поскольку открывает возможность украинским защитникам продолжить освобождение территории – пойти дальше на Кременную, Северодонецк.

Вас также могут заинтересовать новости: