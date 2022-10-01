За сегодня еще больше голосов в мире присоединилось к осуждению псевдореферендумов и попытке аннексии Россией наших территорий, в итоге уже есть десятки заявлений, которые четко поддерживают Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше и украинское движение будет продолжаться пока Украина не вернет свое все.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 220-го дня войны.

"Завершается еще одна неделя нашей войны за нашу независимость. Неделя, которую враг очень хотел сделать для нас особенно тяжелой, но сделал действительно тяжелой разве что для себя, для самой же России", - подчеркнул президент.

Видео дня

По его словам, за сегодня еще больше голосов в мире присоединилось к осуждению псевдореферендумов и попытке аннексии Россией наших территорий.

"В итоге у нас есть уже десятки заявлений, которые четко поддерживают Украину и международное право и осуждают Россию за этот очередной агрессивный шаг", - сказал Зеленский, отметив отдельно о заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гуттєріша: "Он прямо сказал, что Россия нарушает цели и пртнципи ООН, устав ООн и что псеводореферендуми и попытка аннексии не будут иметь никакой юридической силы".

По словам Зеленского, когда на самом высоком уровне в ООН звучат такие слова, все в мире все понимают. И это понимание мира Россия не может остановить.

Зеленский уверен, что в итоге Россия проиграет борьбу с международным сообществом. Но главное сейчас , по его словам – это сопротивление украинцев, защита и движение к освобождению всей украинской территории. Потому что именно это сейчас расставляет все по своим местам.

"За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше. А что же тогда псевдореферендум? Это что, какие-то две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское?",- подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что украинское движение будет продолжаться.

"Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого псевдореферендуму. Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина вернет свое и на востоке, и на юге, и то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют анексованим с 2014 года.

"Всюду будет наш флаг", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: как ВСУ выбивают врага из нашей земли

Как сообщал УНИАН, 6 сентября украинские защитники начали контрнаступление в Харьковской области. Им блестяще удалось освободить оккупированные территории и заставить россиян бежать со своих позиций. Известно, что около 150 тысяч жителей Харьковской области жили в оккупации более пяти месяцев.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковщина освобождена от русских захватчиков.

Недавно начала появляться информация о том, что ВСУ идут в сторону Лимана, где рашисты окажутся в окружении. Командование РФ не позволило своим военным бежать, когда Лиман уже был в "кольце". По словам Гайдая, в окружении находится более 5 тысяч оккупантов. Вскоре же появилось подтверждение от ВСУ о том, что наши защитники уже вошли в Лиман.

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