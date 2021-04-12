Девушка сбежала через окно и прыгнула с третьего этажа.

В Барнауле двое россиян с девушкой избили и изнасиловали общую знакомую, чтобы «проучить». Девушка смогла сбежать через окно и позвать на помощь. Всем троим уже объявили обвинение.

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По версии следствия, год назад 19-летняя жительница Барнаула решила проучить свою знакомую, испытывая к ней личную неприязнь. Она сняла квартиру и пригласила туда двух мужчин, 37 и 26 лет. Также она позвала туда девушку на «серьезный» разговор.

Когда та зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, а потом долгое время насиловали. Однако девушке удалось сбежать через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь. Когда на место прибыла полиция, девушка спрыгнула, ее поймали.

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Автор: Катерина Шварц