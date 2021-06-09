Кроме того, нижняя палата российского парламента запретила публично отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.

Российская Государственна Дума запретила отождествлять цели, решения и действия СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии.

Законопроект о соответствующем изменении федерального закона № 80-ФЗ от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в третьем чтении нижняя палата парламента РФ поддержала в среду, 9 июня.

"Законопроектом предлагается внести изменения, ... направленные на установление запрета в публичном выступлении, ... отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси...", - говорится в пояснительной записке.

Запрет касается "публично демонстрирующихся произведений", средств массовой информации и интернета.

Читайте такжеЖитель Сочи расстрелял из ружья госприставов, приехавших сносить его недвижимостьКроме того, законопроект запрещает отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

"Наша принципиальная позиция - поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц", - заявляют авторы законопроекта.

Законопроект был подготовлен по поручению Владимира Путина. Далее документу предстоит пройти верхнюю палату парламента - Совет Федерации - и поступить на подпись к президенту России.

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Автор: Катерина Комолова