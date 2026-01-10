Энергетика Украины восстанавливается после ударов, но есть серьезная проблема, - эксперт

Энергетика Украины может восстанавливаться после российских атак, пока есть достаточно резервов оборудования, но для пополнения запасов нужны средства. Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина".
"Пока у нас достаточно резервов оборудования и есть возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3 или даже 4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал эксперт.
Харченко добавил, что энергетику в некоторых городах после обстрелов получается восстановить быстрее, чем в других населенных пунктах. Он отметил, что после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.
"Это как сейчас оно работает. И мы уже имеем и понимание, как сопротивляться, и понимание, как восстанавливаться. В чем есть большая сейчас, по моему мнению, проблема, которую надо срочно решать, фактически энергетика истощается", - подчеркнул эксперт.
Харченко поделился, что запасы оборудования, которые были созданы в ходе подготовки к этому сезону, уже начинают исчерпываться.
"Мы еще их не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада. И это является важным сейчас вопросом, это восстановление ресурса восстановления. То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речь не идет даже о том, что нам надо искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с этим делать", - отметил эксперт.
По словам Харченко, сейчас это все уже отработано и понятно. Он заявил, что в данный момент важнее всего найти средства для пополнения запасов.
Россияне повредили крупнейшие ТЭЦ в Киеве - что известно
Ранее энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал в комментарии УНИАН, что в результате массированной российской атаки 9 января в Киеве значительные разрушения понесли крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, эти ТЭЦ генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы.
В результате повреждений ТЭЦ-5 полностью прекратила производство тепла, а ТЭЦ-6 лишь ограничила. Игнатьев заявил, что на полноценное восстановление теплоснабжения в столице может потребоваться от нескольких дней до месяцев, но есть возможность переключить киевлян на альтернативные источники.