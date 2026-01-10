Энергетика Украины восстанавливается после ударов, но есть серьезная проблема, - эксперт

Александр Харченко отметил, что пока у Украины достаточно резервов оборудования.

Энергетика Украины может восстанавливаться после российских атак, пока есть достаточно резервов оборудования, но для пополнения запасов нужны средства. Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина".

"Пока у нас достаточно резервов оборудования и есть возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3 или даже 4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал эксперт.

Харченко добавил, что энергетику в некоторых городах после обстрелов получается восстановить быстрее, чем в других населенных пунктах. Он отметил, что после вражеских атак Запорожье и Кривой Рог восстановились за часы, а Днепр - за сутки.

"Это как сейчас оно работает. И мы уже имеем и понимание, как сопротивляться, и понимание, как восстанавливаться. В чем есть большая сейчас, по моему мнению, проблема, которую надо срочно решать, фактически энергетика истощается", - подчеркнул эксперт.

Харченко поделился, что запасы оборудования, которые были созданы в ходе подготовки к этому сезону, уже начинают исчерпываться.

"Мы еще их не исчерпали, но мы уже понимаем, где конец склада. И это является важным сейчас вопросом, это восстановление ресурса восстановления. То есть оборудование, ну прежде всего, деньги. Здесь речь не идет даже о том, что нам надо искать что-то. Все понятно, как купить, как привезти, как что-то с этим делать", - отметил эксперт.

По словам Харченко, сейчас это все уже отработано и понятно. Он заявил, что в данный момент важнее всего найти средства для пополнения запасов.

Россияне повредили крупнейшие ТЭЦ в Киеве - что известно

Ранее энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал в комментарии УНИАН, что в результате массированной российской атаки 9 января в Киеве значительные разрушения понесли крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, эти ТЭЦ генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы.

В результате повреждений ТЭЦ-5 полностью прекратила производство тепла, а ТЭЦ-6 лишь ограничила. Игнатьев заявил, что на полноценное восстановление теплоснабжения в столице может потребоваться от нескольких дней до месяцев, но есть возможность переключить киевлян на альтернативные источники.

