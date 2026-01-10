'Они не хотят мира': Путин 'Орешником' передал послание Западу, - AP

Ночная атака с "Орешником" стала самым громким ракетным сигналом Кремля Западу за последние месяцы.

Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак за последнее время, запустив по Украине сотни беспилотников и десятки ракет. В Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, еще более 25 получили ранения. Впервые за длительное время Москва применила новую баллистическую гиперзвуковую ракету "Орешник", способную нести ядерный заряд.

Удар по западу Украины стал, по оценкам западных чиновников, прямым предупреждением союзникам Киева по НАТО, пишет Associated Press.

Удар на фоне дипломатических сдвигов

Атака произошла через несколько дней после заявлений Украины и ее партнеров о прогрессе в переговорах по гарантиям безопасности в случае потенциального мирного соглашения при посредничестве США.

Европейские лидеры назвали действия России "эскалацией и неприемлемыми", а глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что ответом Москвы на дипломатию стали "ракеты и разрушения".

В результате обстрелов в столице пострадали жилые кварталы. По словам мэра Киева Виталия Кличко, около 6 тысяч многоквартирных домов остались без отопления при температуре около минус 8 градусов. Было также нарушено водоснабжение. Коммунальные службы смогли восстановить тепло в больницах и роддомах с помощью переносных бойлеров.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что среди погибших – работник экстренной медицинской помощи. Во время ликвидации последствий удара были ранены четверо медиков и один полицейский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки было повреждено посольство Катара в Киеве – страны, которая играла важную роль в посредничестве по обмену военнопленными. Он призвал международное сообщество к "четкому ответу", подчеркнув, что Россия серьезно воспринимает только позицию США.

"Орешник": что известно о ракете

Служба безопасности Украины сообщила, что обломки ракеты "Орешник" были обнаружены во Львовской области. По данным следствия, пуск осуществили с полигона Капустин Яр вблизи Каспийского моря, а целью стала гражданская инфраструктура. Украинская разведка утверждает, что ракета имеет шесть боеголовок, каждая из которых несет шесть суббоеприпасов.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что "Орешник" летит со скоростью до 10 Махов и якобы неуязвим для систем ПВО. Он также угрожал применением ракеты против стран, которые позволяют Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием.

Москва говорит о "мести"

Минобороны России назвало атаку ответом на якобы удар украинского беспилотника по одной из резиденций Путина в прошлом месяце. Эти утверждения отвергли как в Киеве, так и в Вашингтоне. Россия официально не уточнила цель "Орешника", однако российские СМИ писали о подземном газовом хранилище во Львовской области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил об инициировании срочного заседания Совета Безопасности ООН и Совета Украина-НАТО. По его словам, удар вблизи границ ЕС и НАТО является "серьезной угрозой безопасности на европейском континенте".

Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и диалогу, а лидеры Великобритании, Франции и Германии совместно осудили атаку как "эскалационную и неприемлемую".

Свидетельства очевидцев

Житель Львова Кристофер Чохович, назвавший себя американцем, рассказал:

"Я услышал громкий, шокирующий взрыв. Я хочу, чтобы в мире знали: Украина сильна, и нам все равно, сколько ракет вы запустите".

В Киеве 45-летний Дмитрий Карпенко, чей дом был поврежден, сказал:

"То, что делает Россия, показывает, что они не хотят мира. А люди хотят – и продолжают страдать".

Удар "Орешником" по Украине

Как сообщал УНИАН, гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна летать со скоростью 10–11 Махов и преодолевать до 5500 км, может теоретически добраться до большей части Европы. 8 января такая ракета ударила по Львову во время масштабной атаки, в которой участвовали 278 российских ракет и беспилотников.

Как пишет Sky News, "Орешник" – это больше, чем просто военное оружие, примененное против Украины: его также можно толковать как предупредительный выстрел Кремля против того, что он называет "иностранным вмешательством" со стороны западных союзников и партнеров Украины.

