Салливан считает опасным представление, что в примении ядерного оружия существуют какие-то различия.

США не будут делать никаких различий в своем ответе на использование Россией любого вида ядерного оружия в войне с Украиной.

Об этом в эфире CNN 16 октября заявил советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан.

Ведущая спросила у Салливана, будет ли приравнивать Белый дом к широкомасштабной ядерной атаке, например, применение Россией в Украине так называемого "тактического" ядерного оружия.

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"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине - это применение ядерного оружия на поле боя в Украине", - ответил Салливан, подчеркнув, что США не будут соглашаться на так называемую тактику "salami slicing" (когда кто-то что-то делает медленно и постепенно, чтобы люди не осознавали, что происходит - УНИАН).

Также Салливан добавил, что считает опасным представление, что в примении ядерного оружия существуют какие-то различия.

"С нашей точки зрения, мы считаем, что Соединенные Штаты должны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО и другими ответственными странами по всему миру, включая такие страны, как Китай и Индия, направить очень четкий и решительный сигнал России о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", - отметил Салливан.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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