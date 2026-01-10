Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области РФ и ряд целей врага, - Генштаб

Также поражены склады и пункты управления БпЛА.

В ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая участвует в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, степень нанесенного ущерба уточняется.

В то же время, как отмечается, на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад БпЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков.

Также нанесено поражение по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.

"Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк)", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются.

Другие удары по вражеским объектам

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Эта нефтебаза задействована в обеспечении топливом армии оккупантов. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

