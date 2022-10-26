Этот сценарий в случае реализации лишь приблизит конец самой России, считают в украинской разведке.

Сценарий использования ядерного оружия Российской Федерацией в Украине маловероятно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"Что касается ядерного оружия, это оружие сдерживания и им будут бряцать. Путин будет бряцать им максимально громко, чтобы его услышали и обратили внимание. Но если представить, что Путин решается использовать ядерное оружие, то это последний козырь, который он использует. А что дальше? Украина прекратит борьбу? Нет. Мир станет лучше относиться к режиму Путина и другим рашистам? Конечно, нет. Это будет его финал. Это маловероятен сценарий и сценарий, который в случае реализации лишь приблизит конец самой России", - сказал он.

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Риск ядерной войны: отношение украинцев

Каждый четвертый украинец сейчас считает, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Соответствующие результаты общенационального опроса, проведенного в условиях войны 8-9 октября, обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Согласно этим данным, две трети украинцев все же не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Также во время опроса оказалось, что 84% украинцев не верят в возможность ядерного удара по странам участникам НАТО, возможность удара допускают 11% опрошенных, 7% - не определились.

Ядерный шантаж России

Ядерный шантаж России усилился после очередных военных поражений ВС РФ на поле боя в Украине.

Ради этого Путин провел псевдорефердумы на оккупированных территориях, чтобы взять их под "ядерный зонтик". Однако ход войны это не изменило: ВСУ продолжают деоккупировать захваченные Россией районы.

Многие эксперты считают, что если РФ применит ядерное оружие, то это будет разве что применение на тактическом уровне. В то же время советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не потеплят любого ядерного удара по Украине.

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