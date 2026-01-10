Известный украинский актер поразил признанием об отношениях с бывшей

Артур Логай считает маму старшего сына частью своей семьи.

Украинский актер театра и кино Артур Логай, известный по проектам "Киев днем и ночью" и "Моя улюблена Страшко", рассказал об отношениях с матерью своего старшего сына.

Как известно, с Оксаной Болкун он познакомился еще в 2014 году, когда участвовал в пятом сезоне музыкального талант-шоу "X-Фактор", где она как раз работала. В их союзе, который продлился 1,5 года, родился первый сын актера - Герман.

Через полгода Артур и Оксана расстались, а уже в 2018 году он женился на своей однокурснице Евгении. В этом браке у актера родился еще один сын, которого назвали Львом.

В интервью BLIK.ua Артура, который недавно сыграл главную роль в фильме "7 желаний", где его преследовала бывшая, спросили, появлялись ли в его реальной жизни любимые из прошлого. Он ответил, что такого не было:

"У меня есть бывшая, которая присутствует до сих пор в жизни, с момента, как мы расстались. Это мама моего старшего сына. Она является членом нашей семьи".

