Киевский метрополитен увеличил интервал движения поездов: сколько придется ждать

Также электротранспорт, курсирующий на левом берегу Киева, временно не будет работать.

В связи со сложной энергетической ситуацией в городе, вызванной российскими обстрелами, в Киевском метрополитене вынужденно сократили количество поездов на линиях.

Как сообщила пресс-служба метрополитена, в настоящее время время ожидания поезда на всех трех линиях составит 10-12 минут. "О стабилизации энергетической ситуации и восстановлении графиковых интервалов выходного дня - 5-6 минут, пассажиры будут оперативно проинформированы", - говорится в сообщении.

Также в "Киевпастрансе" сообщили, что в связи с необходимостью стабилизации работы энергосистемы столицы весь электротранспорт, курсирующий на левом берегу, временно не будет работать.

В то же время, на правом берегу электротранспорт работает, но с отклонением от графиков.

"Для обеспечения транспортного сообщения на левом берегу движение электротранспорта будет продублировано автобусными маршрутами. Электроэнергия, которая ранее использовалась для питания электротранспорта левого берега, перенаправлена на обеспечение работы критически важных для жизнеобеспечения города объектов инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что после восстановления стабильной работы энергосистемы столицы движение электротранспорта будет восстанавливаться постепенно.

Ситуация с энергообеспечением в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве и Киевской области применяли экстренные отключения электроэнергии. В левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в Киеве ожидается полный переход на плановые графики отключения света до конца суток. По ее словам, на Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения.

