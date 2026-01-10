Баба Ванга оставила жуткие пророчества на 2026 год и назвала год конца света

Она также предсказала, что в осягаемом будущем ледники расстают и на большей части Земли будет потоп.

Знаменитая болгарская ясновидящая Баба Ванга предсказала на этот год визит инопланетян на Землю и начало Третьей мировой войны.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По данным Nypost, слепая провидица предсказала, что первая в истории встреча человечества с внеземной жизнью состоится в ноябре 2026 года. Она предупредила, что в атмосферу Земли войдет огромный космический корабль. Однако с добром ли пожалуют к нам инопланетяне, Ванга не уточнила.

Предупреждение о Третьей мировой войне

Среди ее самых зловещих предсказаний было предупреждение о том, что Третья мировая война разразится в 2026 году. Это пророчество стало более тревожным из-за растущей глобальной напряженности.

Однако Ванга также предсказала, что мир не рухнет до 5079 года, а это значит, что потенциально новая мировая война не станет последней главой в истории человечества.

Человечество и технологии

Она также предупредила, что человечество приближается к критической точке, когда оно поймет, что "зашло слишком далеко". Считается, что это предсказание сосредоточено на технологиях и морали, и ясновидящая предвидела время, когда общества коллективно признают, что перешли этические и технологические границы.

Последователи ясновидящей утверждают, что этот переломный момент наступит не в результате катастрофы, а будет разворачиваться постепенно, подпитываемый эскалацией глобальной напряженности и научными прорывами, которые коренным образом изменят человеческие отношения.

Другие предсказания Ванги

Ванга также предсказывала, что искусственное производство человеческих органов может начаться в 2046 году.

Что касается судьбы человечества, Ванга оставила следующие предсказания:

2028 год: люди начнут исследовать Венеру как источник энергии;

2033 год: полярные ледяные шапки растают, что приведет к резкому повышению уровня моря во всем мире;

2076 год: коммунизм распространится по миру;

2170 год: засуха опустошит большую часть мира;

3005 год: Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе;

3797 год: Людям придется покинуть Землю, потому что она станет непригодной для жизни;

5079 год: наступит конец света.

Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга предсказала приход к власти нового российского лидера в 2026 году. Это подняло вопрос о судьбе Украины в случае падения диктатуры Владимира Путина.

