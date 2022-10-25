Пономарев считает, что в потере Херсона обвинят нового командующего "спецоперации" Суровикина.

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев считает, что Россия потеряет Херсон в ближайшее время, и это создаст болезненную ситуацию внутри российского общества.

Об этом он заявил Радио НВ.

"Это уже очевидно. И, судя по разговорам Суровикина, они также это понимают. Так что это произойдет", – отметил Пономарев.

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По его словам, Сергея Суровикина специально назначили командовать так называемой "спецоперацией" в Украине, чтобы отвести критику после потери Херсона от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Сейчас есть профессиональный генерал, но он новый для общества, еще не успел ничего сделать, он только назначен. Поэтому сдача Херсона – это больно, но есть также определенная игра по пиару. Все понимают, что на войне все плохо. Они будут продолжать то, что начали делать сейчас: уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру и пытаться создать давление со стороны рядовых граждан Украины на собственную власть, чтобы Зеленский начал разговаривать с Путиным и стремился к перемирию", – подчеркнул Пономарев.

Пономарев добавил, что российская элита уже осознает, что Украина отвоюет Херсон. Однако это создаст болезненную ситуацию внутри российского общества.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Украинские военные продолжают возвращать оккупированные территории Херсонской области. Известно, что ВСУ уже освободили от российских захватчиков более 90 населенных пунктов на Херсонщине.

Ситуацию в Херсонской области прокомментировал и военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Путин, вероятно, приказал не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области, поэтому РФ будет удерживать его до последнего.

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