Морозы, метели и гололед: синоптик предупредила о сложной погоде 11 января

В ближайшие сутки в Украине сохранятся сильные морозы, кроме восточных областей, а также ожидается снег и метели. Таким прогнозом на воскресенье, 11 января, поделилась синоптик Наталья Диденко.
Ночью 11 января ожидается -7...-14 градусов мороза, на севере до -14...-18 градусов. Днем в воскресенье в Украине -5...-12 градусов.
А вот на юго-востоке и востоке значительно теплее: ночью 0...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.
Также завтра в западных областях будет снег, порывистый ветер вызовет метели. На востоке и юго-востоке ожидается снег, мокрый снег, временами дождь, а также штормовые порывы ветра, до 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
"Гололед как был - никуда не делся. Обледенение ожидается на юго-востоке и в Днепропетровской области", - предупреждает Диденко.
Кроме того, завтра ночью и утром активизируются магнитные бури.
Погода в Киеве в воскресенье
В столице 11 января пройдет без снега, но с гололедом и морозом.
Ночью будет -16, при прояснениях до -18 градусов, днем в воскресенье -10...-12 градусов.
Когда закончатся морозы
Диденко порадовала, что, по предварительным прогнозам, в большинстве областей Украины с 15 января умеренные или более сильные морозы отступят, ожидается потепление, в дневные часы 16-17 января вероятно оттепель.
Сильные морозы охватят Украину
Как отметил синоптик Виталий Постригань, с 10 января начинается затяжной морозный период: ночью -15...-20°, днем -8...-13° мороза. По предварительным расчетам полярный холод сохранится как минимум на неделю.
В то же время он опроверг информацию, распространяемую в сети, о сильных морозах до -35.