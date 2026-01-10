Морозы, метели и гололед: синоптик предупредила о сложной погоде 11 января

В западных областях будет снег, а на востоке мокрый снег и дождь.

В ближайшие сутки в Украине сохранятся сильные морозы, кроме восточных областей, а также ожидается снег и метели. Таким прогнозом на воскресенье, 11 января, поделилась синоптик Наталья Диденко.

Ночью 11 января ожидается -7...-14 градусов мороза, на севере до -14...-18 градусов. Днем в воскресенье в Украине -5...-12 градусов.

А вот на юго-востоке и востоке значительно теплее: ночью 0...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

Также завтра в западных областях будет снег, порывистый ветер вызовет метели. На востоке и юго-востоке ожидается снег, мокрый снег, временами дождь, а также штормовые порывы ветра, до 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

"Гололед как был - никуда не делся. Обледенение ожидается на юго-востоке и в Днепропетровской области", - предупреждает Диденко.

Кроме того, завтра ночью и утром активизируются магнитные бури.

Погода в Киеве в воскресенье

В столице 11 января пройдет без снега, но с гололедом и морозом.

Ночью будет -16, при прояснениях до -18 градусов, днем в воскресенье -10...-12 градусов.

Когда закончатся морозы

Диденко порадовала, что, по предварительным прогнозам, в большинстве областей Украины с 15 января умеренные или более сильные морозы отступят, ожидается потепление, в дневные часы 16-17 января вероятно оттепель.

Сильные морозы охватят Украину

Как отметил синоптик Виталий Постригань, с 10 января начинается затяжной морозный период: ночью -15...-20°, днем -8...-13° мороза. По предварительным расчетам полярный холод сохранится как минимум на неделю.

В то же время он опроверг информацию, распространяемую в сети, о сильных морозах до -35.

