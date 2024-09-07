В то же время жена Гиркина заявила, что эта информация - фейк.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин выходит из колонии, теперь его отправят на войну в Украину, сообщает SHOT.

"Адвокатам Гиркина удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств. В итоге ему заменили лишение свободы на службу в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически этот вопрос уже решён, остался лишь "ряд формальностей".

Видео дня

В то же время жена Гиркина Мирослава Регинская опровергла эту информацию.

"Информация о том, что Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется на СВО не соответствует действительности и является фейком. Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией", - написала она, при этом добавив, что Гиркин действительно хотел бы поехать на войну, а не сидеть в тюрьме.

По ее словам, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его статья не предполагает такой возможности.

Приговор Гиркину

Игорь Стрелков-Гиркин получил 4 года колонии общего режима. Российского террориста обвинили по ч.2 ст. 280 "публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Основанием для этого стали две публикации экс-фсбшника: в первой речь шла о возвращении Крыма Украине, а во второй о невыплатах российским военным. Один из этих постов признали экстремистским и по нему предъявили обвинение.

В апреле Гиркин попросил отправить его из тюрьмы на войну в Украину. Жена террориста Мирослава Регинская заявила, что одна из воинских частей, дислоцированных в пределах так называемой "ДНР", якобы согласна подписать с Гиркиным контракт и назначить его на должность командира взвода.

В конце августа Стрелкова признали склонным к побегу, но сняли с него этот статус буквально через пару дней, после вмешательства его адвокатов.

Вас также могут заинтересовать новости: