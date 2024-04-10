Террориста якобы готова принять на службу одна из воинских частей, дислоцированных в так называемой "ДНР".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин попросил отправить его из тюрьмы на войну в Украину.

О желании отправиться из тюрьмы на войну Гиркин сообщил во время судебного заседания. Жена террориста Мирослава Регинская заявила в Телеграме, что одна из воинских частей, дислоцированных в пределах так называемой "ДНР", якобы согласна подписать с Гиркиным контракт и назначить его на должность командира взвода.

Суд рассмотрит апелляцию на приговор в мае. Адвокат рассчитывает, что суд согласится отменить приговор Гиркину при условии, что тот отправится на фронт. Впрочем, по действующему российскому законодательству, осужденные "по экстремистским статьям" не могут служить в вооруженных силах.

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"Когда страна переживает тяжелый военный конфликт, не пускать на фронт офицера и патриота, который имеет уникальный опыт и знания в военной сфере - преступление. Но именно такую критическую ошибку совершила власть, которая отправила по политическому обвинению в экстремизме в тюрьму Игоря Стрелкова", - заявила жена террориста.

Она также добавила, что на суде Гиркин сказал: "Служу Отечеству!", "и от своих не откажется никогда".

Приговор Гиркину

Игорь Стрелков-Гиркин получил 4 года колонии общего режима. Российского террориста обвинили по ч.2 ст. 280 "публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Основанием для этого стали две публикации экс-фсбшника: в первой речь шла о возвращении Крыма Украине, а во второй о невыплатах российским военным. Один из этих постов признали экстремистским и по нему предъявили обвинение.

26 января в британской разведке выразили мнение, что осуждение боевика Игоря Гиркина в России свидетельствует о все большем неприятии Кремлем критики относительно ведения войны против Украины.

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