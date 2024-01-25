Его задержали из-за двух публикаций.

Игорь Стрелков-Гиркин получил приговор в виде четырех лет колонии общего режима.

Российские СМИ сообщили, что российского террориста обвинили по части 2 статьи 280 "Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета" Уголовного кодекса Российской Федерации

Основанием для этого стали две публикации российского военного: в первой речь шла о возвращении Крыма Украине, а во второй о невыплате российским военным. Один из этих постов (который именно – не сообщается) признали экстремистским и по нему высказали обвинение.

Видео дня

Игорь Стрелков стал известным в 2014 году, когда Россия начала войну на Донбассе. Тогда он руководил отрядом, который начал военные действия против Украины. В том же году Стрелков ненадолго занял пост министра обороны так называемой "ДНР".

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Игоря Стрелкова и еще двух фигурантов дела о катастрофе "Боинга" на Донбассе к пожизненному заключению. Тогда он заявлял, что для него"не осталось безопасного места на земле".

Арест Гиркина - главные новости

21 июля Игорь Гиркин-Стрелков попал в российское СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, - пять лет лишения свободы.

Впоследствии Гиркин-Стрелков заявил, что боится, что его ждет судьба главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Преступник рассказал, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше опасается, что его убьют.

Вас также могут заинтересовать новости: