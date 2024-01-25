Игорь Стрелков-Гиркин получил приговор в виде четырех лет колонии общего режима.
Российские СМИ сообщили, что российского террориста обвинили по части 2 статьи 280 "Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета" Уголовного кодекса Российской Федерации
Основанием для этого стали две публикации российского военного: в первой речь шла о возвращении Крыма Украине, а во второй о невыплате российским военным. Один из этих постов (который именно – не сообщается) признали экстремистским и по нему высказали обвинение.
Игорь Стрелков стал известным в 2014 году, когда Россия начала войну на Донбассе. Тогда он руководил отрядом, который начал военные действия против Украины. В том же году Стрелков ненадолго занял пост министра обороны так называемой "ДНР".
В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Игоря Стрелкова и еще двух фигурантов дела о катастрофе "Боинга" на Донбассе к пожизненному заключению. Тогда он заявлял, что для него"не осталось безопасного места на земле".
Арест Гиркина - главные новости
21 июля Игорь Гиркин-Стрелков попал в российское СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, - пять лет лишения свободы.
Впоследствии Гиркин-Стрелков заявил, что боится, что его ждет судьба главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Преступник рассказал, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше опасается, что его убьют.