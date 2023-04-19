Террорист заявил, что армия Украины в течении последних двух дней ведет себя по-особенному.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), похоже, находится на грани нервного срыва из-за поведения ВСУ за минувшие двое суток.

В своем Telegram он заявил, что в эти дни армия Украины провела на многих участках фронта "разведки боем" для того, чтобы выявить места расположения войск и техники РФ.

По мнению террориста, ВСУ строят планы начать контрнаступление под Угледаром (Донецкая область) и в Запорожской области. Они самые "перспективные", считает Гиркин.

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"Вероятно - часть атак носит отвлекающий характер, однако имели место попытки такого рода в районах, наиболее перспективных с точки зрения вражеского наступления - в том числе под Угледаром и в Запорожской области", - указал он.

Гиркин предсказал плохой исход трем областям РФ

Напомним, что на прошлой неделе террорист Гиркин отметился печальным прогнозом для жителей трех приграничных областей РФ, заявив, что скоро ВСУ придут туда "в гости" с боем. Речь идет о Брянской, Курской, Белгородской областях. По мнению Гиркина, армия Украины планирует прижать эти территории еще до начала своего контрнаступления.

Отметим, что "опасная" болтовня Гиркина не понравилась Кремлю. 17 апреля стало известно, что Гиркина проверяют на предмет распространения "фейков" о России.

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