По словам террориста, украинские солдаты вторгнутся в Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поразил новыми военными планами, которые "замышляют" против РФ Вооруженные силы Украины.

В эфире российской радиопередачи он отметил, что армия Украины готовит вторжение в Брянскую, Курскую и Белгородскую области еще до начала своего ожидаемого контрнаступления.

"Полагаю, что они могут перед началом своего наступления провести ряд вторжений более крупными силами в Брянской, Курской, Белгородской области", - заявил террорист.

Гиркин уточнил, что "операция" ВСУ будет направлена на запугивание "русского медведя", а армии РФ, в конечном итоге, навяжут нежелательные оборонительные бои: "Будут дебоширить, демонстрировать активность, могут вторгнуться и продвинуться на несколько километров, захватить несколько населенных пунктов и навязать нам там оборонительные бои, то есть нашим войскам придется вышибать их оттуда", - наванговал он.

Гиркин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

Напомним, что во время своего прошлого монолога террорист Гиркин удивил своим заявлением о том, что знает детали возможного начала контрнаступления Украины.

Гиркин признался, то не имеет "выходов" непосредственно на Генштаб Украины, но, знает некоторые нюансы. По его словам, контрнаступление ВСУ точно начнется, и "начнется достаточно скоро".

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