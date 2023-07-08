Террорист негодует из-за отменившегося мероприятия.

В Санкт-Петербурге полиция сорвала проведение мероприятия с участием террориста Игоря Стрелкова (Гиркина), которое 9 июля должно было пройти в книжном магазине "Листва" (входит в издательство "Черная сотня", которое поддерживает войну против Украины). Руководству магазина вручили предостережение о недопустимости проведения встречи, посвященной бунту "вагнеровцев".

"Сегодня 78 отдел полиции нагрянул в "Листву" и выдвигает незаконные требования – пытается запретить проводить встречу с Игорем Стрелковым, посвященную мятежу [главаря ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина. Что завтра? Арестуете нас за гуманитарную деятельность и помощь Донбассу?", – пишет Telegram-канал магазина.

В "Листве" негодуют, поскольку уверены – проведение такого мероприятия является абсолютно законным. Вырученные средства, как уверяют, должны были пойти на поддержку армии оккупантов. Негодованием в соцсетях поделился и сам террорист.

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"Какую "преступную деятельность", интересно, мне собираются инкриминировать? Может быть, осуждение мятежа Пригожина? Или призывы к победе над "уважаемыми киевскими партнерами"? Тогда да, спору нет, виновен однозначно, а "Листва" – это мои пособники", – написал он.

Заявления Игоря Стрелкова-Гиркина - что нужно знать

Еще в конце 2022 года американские аналитики констатировали, что террорист Игорь Стрелков-Гиркин, активно выступающий против российской власти из-за неэффективного, по его мнению, ведения войны против Украины, попал в "элитный список" тех, кто может критиковать российского диктатора Владимира Путина и других без всякого видимого возмездия.

В публичных заявлениях Гиркин набрасывался на министра обороны Сергея Шойгу, главу российского генштаба Валерия Герасимова (его террорист зовет "оленеводом"), и главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В апреле террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ.

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