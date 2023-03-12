Пригожин заявил, что после боев за Бахмут группа "Вагнера" будет неизбежно расширятся.

Российский террорист Игорь Гиркин считает, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин должен сидеть за решеткой, а не мечтать о походе в политику. Накануне "повар Путина" намекнул на политические амбиции.

В видео, опубликованном в соцсетях боевиков, Пригожин говорит, что после боев за Бахмут группа "Вагнера" будет неизбежно расширятся, намекая на поход в политику.

"Артемовск (Бахмут) мы возьмем. После этого мы начнем потихонечку перезагружаться. Дальше мы перейдем в новую стадию – начнем набирать людей в различных регионах. Этих людей мы планируем набирать. ЧВК "Вагнер" должна превратиться в "армию с идеологией", - размечтался Пригожин.

Видео дня

После чего круги "военкоров" заявили, что этим видео Пригожин "подписал себе приговор".

Рашистская аудитория вместе с Гиркиным открыто недовольна тем, как бестолково Пригожин использует ресурсы наемников в штурмах.

В связи с чем Гиркин заявил, что Пригожина "по справедливости" должны "как минимум посадить". "А вообще-то по нем военный трибунал плачет. Но я ни разу не удивлён, что сам "Повар" и стоящие за ним люди путают справедливость с "понятиями". Ибо "рождённый ползать - летать не может", - высказался террорист.

Пригожин и Гиркин – конфликт между оккупантами

Конфликт Гиркина и Пригожина перешел в активную фазу, когда главарь "вагнеровцев", недовольный его критикой, позвал террориста повоевать в ЧВК. На что Гиркин ответил отказом.

Тогда Пригожин сказал, что все равно найдет боевика и отправит его к "вагнеровцам".

Гиркин известен по критике Шойгу и Путина. Он считает, что российская кадровая армия могла бы эффективнее убивать украинцев и захвачивать города без лишних потерь.

Сам Пригожин, как писали СМИ, надеется на поле боя за счет "вагнеровцев" и провоенной аудитории, поддерживающией его всецело, построить себе политическую карьеру в России. Влияние его на Путина в последнее время растет.

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