Путин решил длительное время не подвергать цензуре заявления Пригожина и Гиркина, которые все жестче критикуют власть РФ и самого российского диктатора.

Определенные лица в РФ теперь могут критиковать российского диктатора Владимира Путина и высшие эшелоны власти без всякого видимого возмездия, считают в Институте изучения войны (ISW).

Как констатируют американские аналитики, глава частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин и другие, как, например, террорист Игорь Стрелков-Гиркин, становятся все более смелым в своих словесных атаках на Минобороны России, Кремль и непосредственно Путина.

"Пригожин прямо атаковал президентскую администрацию президента России Владимира Путина и намекнул, что некоторые чиновники, которые там работают, являются предателями, желающими, чтобы Россия проиграла войну в Украине. Это одна из самых смелых нападок Пригожина на Кремль на сегодняшний день. ... Пригожин и другие выдающиеся русские националисты, такие как Игорь Гиркин, ... открывают новый сектор в российском информационном пространстве, где определенные фигуры могут критиковать Путина и высшие эшелоны российского правительства без какого-либо видимого возмездия", – убеждены аналитики.

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Пригожин и Гиркин критикуют власть РФ - последние заявления

Накануне глава ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что некоторые чиновники в кремлевской администрации президента выступают против запрета YouTube, поскольку это подорвет их усилия по восстановлению отношений между США и Россией после того, как россияне проигрывают начатую ими кровавую войну против Украины. Он назвал таких чиновников "предателями народа", которые публично говорят, что разделяют русские ценности, но при этом живут и отдыхают за границей и "всячески поддерживают Запад".

По убеждению Пригожина, "предатели" думают, что США "простят грехи России", если она попросит прощения у Запада после проигранной войны.

Между тем террорист Игорь Стрелков-Гиркин, бывший "министр обороны" в "ДНР", намекнул, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина. Также он резко осуждал заявления Путина о так называемом "перемирии" на Рождество, обвиняя его в "шагах к капитуляции".

Аналитики отмечают, что Путин решил длительное время не подвергать цензуре заявления этих лиц.

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