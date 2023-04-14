Также неизвестные просят повнимательней присмотреться к "Клубу рассерженных патриотов" Гиркина.

Террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Заниматься этим придётся следственным органам Санкт-Петербурга, пишет "Mash" со ссылкой на "женщину Татьяну из Новосибирска", которая подала соответствующий запрос в правоохранительные органы.

По версии россиянки, Гиркин якобы живет в Петербурге, поэтому проверку слов террориста поручили сотрудникам правоохранительных органов этого города.

"Татьяна" подтвердила, что у неё есть вопросы к Стрелкову, но дальше общаться отказалась, завершив беседу загадочной фразой "Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах".

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Отмечается, что на днях Гиркин сообщил в своём телеграме, что аккаунт с его стримами заблокировали админы YouTube.

Отдельно российские пропагандисты пишут, что московское МВД РФ также проверит Игоря Гиркина-Стрелкова на предмет дискредитации ВС РФ. По мнению обвинителей, 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году. Когда, с его слов, от Харькова до Одессы можно было дойти практически без единого выстрела.

Также неизвестные просят повнимательней присмотреться к "Клубу рассерженных патриотов" и проверить на мошенничество. Якобы Гиркин вместе с женой получал пожертвования на нужды войны, но о них никак не отчитывался, поэтому деньги могли идти куда угодно.

Гиркин и война в Украине - что известно о позиции российского боевика

Гиркин, сам участвовавший в войне против Украины в 2014 году, в настоящее время критикует российское командование за, на его взгляд, малоэффективное израсходование людских ресурсов и техники. В этом контексте Гиркин особо недолюбливает Пригожина, который бросает толпы "вагнеровцев" в мясные штурмы на позиции ВСУ.

Террорист не верит в победу России, а не так давно называл российских оккупантов "военными преступниками". Он один из немногих пропагандистов, подтверждающих сумасшедшие потери РФ в боях с ВСУ. Также боевик критикует Путина, уже неоднократно открыто рассуждая о его политическом и физическом устранении.

Вместе с тем Гиркин не критикует убийства украинцев, просто считает, что Москва это могла бы делать эффективнее.

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