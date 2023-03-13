По версии силовиков, женщина переводила средства на благотворительные счета.

В российском Хабаровске силовики задержали женщину, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины. По версии следствия, россиянка якобы переводила средства на благотворительные счета для помощи украинской армии "в деятельности, направленной против безопасности" РФ.

По данным росСМИ, задержанная является активисткой движения "ЯМыФургал", созданного сторонниками бывшего губернатора-либерала Сергея Фургала, которого режим Путина приговорил на 22 года колонии строгого режима.

В ФСБ заявили, что задержанная россиянка действовала "по мотивам политической ненависти и вражды". Ей инкриминируют нарушение статьи 275 УК Российской Федерации О "государственной измене".

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На кадрах по задержанию видно, что россиянку схватили посреди улицы. Ее везли на авто, а затем повели на борт самолета.

Другие задержания в РФ

Сегодня в ФСБ настоящий "урожай" агентов Украины. Кроме женщины, которая задонатила ВСУ, силовики задержали россиянина, который якобы пытался склонять "мобиков" к работе на украинскую разведку.

Перед этим в Иркутске задержали ветерана Афганской и Чеченской войн Владимира Тимофеева. Мужчина критиковал вторжение России в Украину, а в Севастополе задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой, у лузі червона калина".

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