Из-за дела по статье о "терроризме" ветерану заблокировали банковские счета.

В Иркутске Российской Федерации задержали ветерана афганской и чеченской войн Владимира Тимофеева. Мужчина критиковал вторжение России в Украину.

Как сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии", Тимофеева обвиняют в "дискредитации российской армии и "оправдании терроризма". По данным близких, мужчина находится в СИЗО.

Отмечается, что 30 ноября 2022 года суд должен избрать ветерану меру пресечения. Сторона защиты Тимофеева будет просить о домашнем аресте. Известно, что из-за дела по статье о "терроризме" ветерану заблокировали банковские счета.

Видео дня

Как пишет издание, в начале полномасштабной войны России против Украины Тимофеев в одной из соцсетей написал: "Амбиции Путина и диктатура, всевластие и глупость привели гигантскую страну к пропасти и экономическому упадку, нищете и бедности, позору и изгнанияю отовсюду. До крови. Страна-агрессор, страна-изгой". Впоследствии по требованию Генпрокуратуры РФ аккаунт мужчины в соцсети заблокировали.

Задержания людей российскими силовиками

В конце сентября 2022 года российские силовики задержали японского консула Мотоки Тацунори за"шпионаж". Отмечается, что ФСБ задержала его во Владивостоке якобы на "горячем".

Ранее в Москве задержали российского оппозиционера Леонида Гозмана. В отношении него открыто дело об отождествлении нацистов и сталинистов.

Также в августе в оккупированном Россией Севастополе задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой, у лузі червона калина". Мужчину вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попало его авто.

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