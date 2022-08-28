Во время задержания мужчину уложили лицом в асфальт и тянули за волосы.

В оккупированном Севастополе задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой, у лузі червона калина".

Об этом сообщает qirim.news.

Мужчину вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попало его авто. Кроме исполнения украинских песен, задержан также вел патриотический аккаунт в социальных сетях, в котором оставил надпись про "русский военный корабль".

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Оккупанты похвастались жестким задержанием мужчины. Его уложили лицом в асфальт, а один из силовиков тянул его за волосы.

По информации пропагандистских каналов, задержанного мужчину обвинили в "дискредитации" армии РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал диджея, который включил в караоке-баре "Краб" песню "Дикое поле" украинского исполнителя YARMAK.

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