По версии россиян, он якобы склонял "мобиков" к государственной измене.

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании россиянина, который якобы пытался склонять "мобиков" к работе на украинскую разведку.

Как сообщает пропагандистский ТАСС, задержанного подозревают в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По версии ФСБ, задержанный пытался склонить "мобиков" к передаче информации о местах дислокации российских воинских частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

На видео с места событий видно, что мужчину задержали на улице. В следующем кадре он, лежа лицом в пол в машине, говорит: "Я сказал, что можно звонить по номерам телефонов и сдаться в плен. И он показывает, где ты находишься, и если забираешь технику, тебе заплатят денег, если на технике сбежать".

Видео дня

Далее в ФСБ показывают набор документов, разложенных на столе, среди которых трудовая книжка и паспорт Украины. В то же время задержанного называют гражданином РФ.

Личность "агента ГУР" не раскрывают. Против него возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (эта статья введена в Уголовный кодекс в июле 2022 года), он арестован на два месяца.

Репрессии и задержания в РФ

Режим Путина системно "убирает" всех, кто критикует войну и пытается распространять свою точку зрения. В конце сентября 2022 года российские силовики задержали японского консула Мотоки Тацунори за "шпионаж". Отмечается, что ФСБ задержала его во Владивостоке якобы на "горячем".

Впоследствии в Иркутске задержали ветерана Афганской и Чеченской войн Владимира Тимофеева. Мужчина критиковал вторжение России в Украину.

А летом в Севастополе задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой, в лузі червона калина". Мужчину вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попало его авто.

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