Правительство Китая планирует добавить свои аутентичные названия к восьми объектам РФ на общедоступных картах.

Министерство природных ресурсов КНР требует внести коррективы в названия восьми географических объектов РФ, ранее исторически принадлежавших к китайским территориям. Недавно стало известно, что китайское правительство хочет отдалиться от слабой России и улучшить отношения с Западом.

Соответствующую инициативу Минприроды Китая предложило от 14 февраля 2023 года на своем правительственном портале в рамках пункта №14 по изменению общедоступных географических карт КНР. Речь идет о добавлении аутентичных китайских названий к именованиям городов Владивосток (Хайшэньвай), Уссурийск (Шуанчэнцзы), Хабаровск (Боли), Благовещенск (Хайланьбао), остров Сахалин (Куэдао), Нерчинск (Нибучу), Николаевск-на-Амуре (Мяоцзе), Становой хребет (Вайсинань-Лин), пишет Epoch Times.

Издание отмечает, что таким образом правительство КНР решило "маркировать" те территории, которые считает неравноправно преданными России. До времен династии Цин (1636-1912) выше упомянутые города исторически принадлежали к территориям Китая, однако во времена царской России, вследствие ряда общественно-политических событий, они вошли в состав РФ. Их общая площадь составляет более одного миллиона квадратных километров.

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После становления правительства Китайской Республики в 1912 году официальная позиция КНР в отношении этих территорий осталась неизменной - правительство не признало права России на владение этими городами. Позже, с приходом к правлению Коммунистической партии, Китай начал переговоры с Москвой о возвращении этих городов.

Однако эта дискуссия зашла в тупик из-за соглашения, которое бывший генсек партии Цзян Цзэминь подписал с тогдашним президентом России Борисом Ельциным. Речь идет о документе от 1999 года "о китайско-российской государственной границе", которым Цзянь официально признал право Москвы на владение территориями (которые РФ получила во времена поздней династии Цин).

Впоследствии правительства стран еще несколько раз фиксировали согласие на соответствующее геополитическое расположение общих границ. В частности, во время встречи лидера РФ Владимира Путина с лидером КНР в 2004 году.

Буквально в апреле 2022 года спикер МИД КНР Чжао Лицзянь во время пресс-конференции в очередной раз заявил, что никаких территориальных споров между КНР и РФ относительно границ нет.

Однако новая инициатива по изменению географических названий российских городов может свидетельствовать о намерениях Си Цзиньпина вновь поднять вопрос о территориальной принадлежности этих приграничных городов к Китаю, считает издание.

Китай внимательно следит за неудачами Путина в войне с Украиной

Напомним, что по мнению ряда экспертов лидер РФ Владимир Путин сделал стратегический просчет, начав полномасштабную войну против Украины, ведь у него на границе есть не менее опасный противник - Китай. По словам политолога Дмитрия Орешкина, Путин показал Китаю, что русская армия - это бумажный тигр.

Как отмечал полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, сейчас Си Цзиньпинь играет на истощение России, потому что правительству КНР не выгодно, чтобы Путин выиграл в войне с Украиной.

Также американские разведчики сообщают, что именно лидер Китая является тем политиком, который больше всего следит за действиями и поражениями Путина в войне с Украиной.

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