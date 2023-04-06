Бдительность спецагентов РФ заинтересовали граждане Омской области, которые покидали Россию в пик мероприятий по мобилизации.

Агентура РФ раскрыла свои "сети" для россиян, которые наивно понадеялись избежать бесед с правоохранителями по возращению в Россию после бегства от мобилизации за границу.

Стало известно, что "на ковер" активно зазывают жителей Омской области. О личном случае общения со спецагентами рассказал один из собеседников "Важных историй".

Он заявил, что его пригласили пообщаться под видом "опроса": ФСБ хотела получить объяснения, с какой целью россиянин ранее выезжал за пределы РФ.

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"Диалог был примерно следующий: здравствуйте, не могли бы вы подойти к нам завтра по адресу, нам нужно вас опросить, почему вы недавно выезжали за границу", - указал он.

Как признался сам собеседник, он покидал страну как раз в сентябре после объявления о мобилизации, вернулся месяц назад в связи с истечением визы.

Аналогичное внимание ФСБ привлекли к себе и другие жители Омской области. Они также рассказали, что получали тревожные вызовы по телефону.

Когда журналисты попытались проверить их истории, сделав обратный вызов по номеру, наткнулись на "вежливого" агента спецслужбы.

Он продолжил зазывать по телефону явится к ФСБ на "обычный" допрос: "Я все объяснил: здание ФСБ, центральный вход. Я покажу удостоверение. Просто нужно опросить. Обычный опрос. Даже не допрос. Побеседуем, протокол опроса составим, спокойно пойдете домой. Наша работа такая", - ответили им по телефону.

Позже СМИ удалось подтвердить через базу данных, что они действительно общались с работником местного управления ФСБ.

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Россияне сбежали от мобилизации за границу

Напомним, что 21 сентября 2022 года из-за неудач армии РФ в Украине российский диктатор Владимир Путин вынес россиянам приговор - в этот день он подписал указ о частичной мобилизации в России. После этого повестки в армию стали получать все подряд, а не только солдаты в запасе, как пытались уверить в Минобороны РФ.

На этой "волне" та часть граждан РФ, у которой хватило на это денег, предпочла сбежать за границу. В основном, они сбежали в Турцию, Грузию и Израиль - страны, которые считают для себя более "дружественными".

Недавно власти Грузии заявили, что устали от наплыва граждан РФ - сбежавшие от мобилизации составляют уже порядка 8% населения страны.

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