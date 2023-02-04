Грузинскую границу пересекли уже 1,3 млн россиян, около 300 тысяч из них остались в стране.

Представительница "Единого национального движения" в Грузии Нона Мамулашвили заявила, что наплыв россиян, которые бегут в Грузию от мобилизации ,остается существенной проблемой для страны. Почти 70% опрошенных граждан обеспокоены массовым приездом россиян в страну. Люди опасаются негативных последствий этой "миграции".

"Учитывая то, что сейчас происходит в Грузии, и какую позорную политику ведет наше правительство, я думаю, что это даже не полностью показывает ту картину, которая сейчас есть. На самом деле проблема очень серьезная, проблема жизненно важна, потому что страна, которая оккупирует 20% нашей территории, плюс засылает сюда свое население, которое бесконтрольно живет на территории Грузии, массово скупает недвижимость и чувствует себя очень комфортно. Я думаю, что для страны, у которой такая большая опасность, как Россия, иметь на своей территории граждан РФ в таком количестве – это опасно для безопасности Грузии", – рассказала Мамулашвили в эфире телеканала FREEДОМ.

По ее словам, тот факт, что россияне приезжают как беженцы в страну, территорию которой оккупируют, – это оксюморон.

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"Страна оккупировала у нас 20% территории, и эти люди приезжают к нам как беженцы. Такого феномена я в жизни не видела ни в одной стране. И опять же, та масса, которая сбежала и от санкций, и от мобилизации, она, конечно, первой пришла в Грузию, потому что у нас граница с этой страной", – добавила она.

Мамулишвили отметила, что грузинскую границу пересекли уже 1,3 млн россиян. Около 300 тысяч из них решили остаться в Грузии.

"300 тыс. примерно население России – это примерно 8%. Это уже меньшинство, которого даже во время Советского Союза в Грузии не существовало", – подчеркнула она.

По мнению Мамулашвили, россияне, которые бегут от мобилизации, не чувствуют никакой ответственности за действия и политику российских властей. Если они беженцы, то должны просить политическое убежище, но россияне этого не делают.

"Они просто здесь перезимуют и, скорее всего, здесь и останутся. Опять же – это очень опасно для безопасности Грузии. Но учитывая то, что власти Грузии уже открыто проводят пророссийскую политику, то она отказалась и закрывать границы, и вводить визовый режим, и предпринимать какие-либо действия для того, чтобы контролировать ту массу граждан РФ, которые заходят на территорию Грузии", – объяснила представитель "Единого национального движения" в Грузии.

Она предполагает, что эту ситуацию Россия в дальнейшем может использовать против Грузии. Кроме того, россияне не приспосабливаются к жизни в чужой стране, а требуют таких же прав, как у коренного населения.

В то же время Мамулашвили подчеркнула, что хотя грузинское правительство занимает пророссийскую позицию, население Грузии с Украиной.

Наплыв россиян в Грузию

После объявления в сентябре о проведении "частичной мобилизации" в России, сотни тысяч россиян начали бежать из страны. Многие остались в Грузии.

В январе 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила резко против возобновления прямого авиасообщения с Россией и потребовала ужесточить условия пребывания россиян в стране. Также Зурабишвили призвала правительство "серьезно изучить вопрос наплыва российских граждан" в Грузию чтобы учесть и защитить безопасность и национальные интересы грузин.

В то же время посольство Украины в Грузии допускает вероятность эвакуации украинских граждан из страны после возобновления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.

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