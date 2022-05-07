По мнению Фейгина, реализацию этого плана в ближайшие дни не начнут.

Президент РФ Путин, вероятно, не пойдет на объявление войны Украине и мобилизации населения 9 мая.

Такое мнение высказал российский политический деятель и юрист Марк Фейгин, пишет сайт "Сегодня".

"Мне кажется, что пока они на это не отважатся. Но точно известно, что на столе у него этот план лежит. Он лежит, потому что военным нужна эта мобилизация, поскольку они решают свои проблемы. Потому что они боятся нести ответственность за провал операции, второй ее фазы с начала апреля. А так можно сказать, что нам не хватает 100 тысяч личного состава, еще что-то. Ну-ка объявляйте мобилизацию, а мы обеспечим результат", – отметил он.

По мнению Фейгина, военное руководство РФ может объяснить Путину неудачи в Украине дефицитом живой силы. При этом правозащитник утверждает, что Путин сам понимает риски мобилизации.

"Во-первых, она может провалиться, просто люди будут дезертировать. Во-вторых, неизвестно как эти люди себя ведут. А далеко не все там горят желанием погибнуть в Украине и могут себя совершенно непредсказуемым образом повести. Ну и третье, это же официальное признание провала этой так называемой спецоперации", - объяснил он.

Как прогнозирует военный эксперт Олег Жданов, Путину предложат провести частичную мобилизацию в несколько этапов. Жданов также предполагает, что Путин 9 мая будет "отчитываться" своим гражданам о захвате Мариуполя, выдавая это за "победу".