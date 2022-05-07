Военный эксперт считает, что скрытую мобилизацию в РФ будут проводить в несколько этапов.

После полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Генштаб РФ планирует предложить президенту РФ Владимиру путину проведение скрытой мобилизации.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, сообщает НВ.

"Российские военные понимают, что эта операция была спланирована с ошибкой, которая приведет к катастрофе в плане потери боеспособности вооруженных сил РФ. Еще две недели назад, когда начиналась вторая волна наступления на Донбассе, группа офицеров в генеральном штабе вооруженных сил России подготовила аналитический доклад с обоснованием целесообразности отказа от этой второй волны с целью сохранения хотя бы части боеспособных войск", - отметил эксперт.

Он также добавил, что скрытую мобилизацию будут проводить в несколько этапов.

"Основной вариант, который в ближайшее время предложит Генеральный штаб вооруженных сил РФ Путину - это скрытая мобилизация в несколько этапов. В общем, они собираются поставить под ружье к концу года где-то 400−450 тысяч, первый этап будет где-то 100−150 тысяч, и его начнут где-то после 9 мая", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

В НБУ рассказали о ситуации в банковской системе Украины

Инфляция во время войны: в Нацбанке рассказали, что в Украине будет с ценами до конца года

В Нацбанке рассказали, как война ударила по международным резервам Украины