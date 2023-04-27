Пригожин бросил "дезу" о якобы приостановлении огня у Бахмута.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы приказал своим головорезам приостановить ведение огня в районе Бахмута, но позже заявил, что просто "пошутил".

На первом аудио, опубликованном в сети, Пригожин уверяет, что сделал "жест доброй воли" для якобы американской прессы, которую ВСУ пригласили на передовую.

"Приходит информация, что "Цербер", командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут... Мной принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты спокойно смогли отснять Бахмут и уехать домой... Пресса - это святое", - утверждал Пригожин.

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Затем информацию о якобы приостановлении огня "вагнеровцами" распространили подконтрольные боевикам Telegram-каналы и СМИ, чем Пригожин был очень доволен.

Свой поступок главарь ЧВК "Вагнер" объяснил "военным юмором".

"Решили поржать... Я сделал заявление в СМИ. Все СМИ выходят с заголовками: "Пригожин остановил огонь", "Вагнера" дают возможность заехать американским журналистам". Ребята, это юмор такой военный...Юмор, и ничего кроме юмора", - объяснил террорист.

"Вагнеровцы" в Украине - потери среди боевиков

Известно, что десятки тысяч наемников террористической группировки "Вагнер" воюют или воевали в Украине в 2022-23 годах. "Повар Путина" Пригожина отправил всю ЧВК на Донбасс, но из-за больших потерь "вагнеровцев" подкрепили регулярными войсками РФ.

По состоянию на январь 2023 года британская разведка насчитывала до 50 тысяч "вагнеровцев" в Украине, но, вероятнее всего, наемников в Украине поубавилось из-за огромных потерь, которые группировка понесла в "мясных" штурмах за Бахмут.

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