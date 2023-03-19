Главарь ЧВК пугает россиян масштабным наступлением ВСУ.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится оправдывать перед российской аудиторией поражение его наемников в боях на Бахмутском направлении.

В сводке Институт изучения войны отмечает, что в своем недавнем интервью Пригожин обмолвился о готовящимся украинском контрнаступлении сразу по пяти направлениям.

По его словам, эти операции начнутся с середины апреля, поэтому он призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, имея при себе боеприпасы и технику.

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Аналитики ISW полагают, что Пригожин описал украинские силы как обладающие достаточной боевой мощью, чтобы начать массированное контрнаступление на всем театре военных действий для того, чтобы оправдать неспособность ЧВК "Вагнер" завершить окружение Бахмута.

ISW писал, что способность "Вагнера" добиться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия как охрану флангов в рамках подготовки к украинскому контрнаступлению.

Кроме того, военные эксперты отмечают, что описанное Пригожиным украинское контрнаступление также подразумевает, что, по его мнению, российские войска скоро уступят инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопорившиеся или безуспешные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.

Бои за Бахмут – последние новости

Бахмут остается эпицентром боевых действий. На этом направлении ВСУ отразили многочисленные атаки противника в северной части Бахмута, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Богдановка.

В боях за город оккупанты потеряли уже не мене 30 тысяч солдат, больше всего потерь фиксируется у "Вагнера".

ISW констатирует, что скорость продвижения "вагнеровцев" не оправдывает их потери. Наступление наемников постепенно угасает.

В свою очередь, боец "Мамай" отметил 18 марта, что пик штурмов со стороны российских захватчиков пройден, но это не означает, что оккупанты отказались от наступления.

Россия сокращает темпы операций по всем участкам фронта.

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