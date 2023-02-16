Пополнить эти потери Пригожину не удастся.

Из около 40 тысяч "вагнеровцев", переброшенных на войну в Украину за все время полномасштабного вторжения, уже более 35 тысяч человек ликвидировано, подтвердил командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко ("Ахиллес") в эфире телемарафона. Восполнить эти потери Пригожину не удастся.

"Что касается начала полномасштабной войны, то это ориентировочно до 40 тысяч за весь период времени - за счет заключенных. Сейчас их численность достигает от 4 до 6 тысяч человек. Количество потерь говорит само за себя: ЧВК "Вагнер" потерял уже более 35 тысяч личного состава, и эти потери пополнить невозможно", - сказал Федоренко.

По словам Федоренко, боеспособные части ВС РФ, которые имели подготовленный сержантский и офицерский состав, закончились еще в 2022 году.

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"Сейчас эти потери противник пополняет путем мобилизованных, которые проходят боевое слаживание либо на временно оккупированной территории Украины, либо в Беларуси. Эти военнослужащие способны штурмовать украинские позиции, но качество этих военнослужащих чрезвычайно низкое, что играет на руку ВСУ", - отметил боец.

Федоренко пояснил, что официальные данные Генштаба ВСУ по потерям России на самом деле приблизительны: "Если вы посмотрите на статистику потерь противника, то он ежедневно теряет около 1 тысячи в живой силе. И это только официально подтвержденные, которых можно посчитать. А сколько поибших, которых нельзя сосчитать".

Война Новости - потери РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 140 460 оккупантов; еще +690 тел мертвых захватчиков - за прошедшие сутки.

В ВСУ в комментарии Politico подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления. По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, есть две причины таких потерь оккупантов. В частности, речь идет о потерях среди частично мобилизованных оккупантов, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих. Другой причиной потерь живой силы противника является дефицит техники.

"Вагнеровцы" в Украине - Пригожин вербует зэков

В поисках пушечного мяса для будущих штурмов на Донбассе Пригожин начал вербовать заключенных на войну в Украину взамен на гарантии их освобождения из тюрем, если те выживут в боях. Известны уже десятки случаев гибели на фронте отпетых преступников и серийных убийц.

Уже на ноябрь значительную часть в рядах "вагнеровцев" занимали не наемники с боевым опытом, а именно зэки.

Пригожин полагается на силы заключенных во время бессмысленных штурмов украинских позиций, отправляя их с голыми руками без поддержки артиллерии. Такие действия "повара Путина" вылились в ужасающие кадры усеянного трупами россиян поля где-то на Бахмутском направлении.

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