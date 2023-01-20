Британская разведка узнала, что Пригожин официально зарегистрировал "ЧВК Центр Вагнера" в России.

В России официально зарегистрировали "ЧВК Центр Вагнера" в качестве юридического лица. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Поданным британской разведки, новое юрлицо было зарегистрировано 27 декабря 2022 года. В качестве основного вида деятельности указан "консалтинг в области управления". Военная деятельность никак в документах не упоминается.

В британской разведке пока не знают, как будет использоваться зарегистрированный "ЧВК Центр Вагнера" для взаимодействия с боевыми подразделениями "Группы Вагнера". Отмечается, что российские законы запрещают деятельность частных военных компаний, что делает "Группу Вагнера" незаконной априори.

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По данным британской разведки, в настоящее время на фронте в Украине насчитывается около 50 тысяч боевиков-"вагнеровцев", которые финансируются в том числе за счет коррупции на государственных контрактах, получаемых бизнес-структурами Евгения Пригожина.

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию", – полагают британцы.

Группа Вагнера на войне в Украине

Как утверждает сам Пригожин, свою частную армию, впоследствии известную как "ЧВК Вагнера", он создал в мае 2014 года для участия в войне против Украины. Первоначально в нее вербовали преимущественно бывших военных и правоохранителей.

В 2022 году Пригожин начал вербовать заключенных из российских тюрем, чтобы существенно увеличить численность своей частной армии. Он лично ездил по колониям и рекламировал службу в его так называемой "ЧВК".

На фронте "Группа Вагнера" стала известна в первую очередь из-за чрезвычайно высоких потерь, вызванных полным пренебрежением к жизням личного состава со стороны командования.

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