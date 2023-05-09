Беларусский диктатор Александр Лукашенко, который покинул Путина после парада 9 мая в Москве, уже вернулся домой и даже показался перед своими пропагандистами в центре Минска.
На опубликованных кадрах беларусский кровопийца, похрамывая, тяжелой ходой дошел до монумента Победы и возложил венок.
Вместе с Лукашенко были его сыновья, следившие за каждым движением стареющего диктатора.
Лукашенко, отказавшись от помощи своего эскорта, сам медленно подошел к обелиску, нервно поправил пиджак и венок, а потом так же тяжело склонился.
Также сообщается, что Лукашенко - вопреки традиции - не выступил с речью. На церемонии возложения венков вместо диктатора выступил только министр обороны Виктор Хренин.
Лукашенко болен - что известно
В сети распространились слухи о болезни беларусского диктатора после его появления на параде в Москве 9 мая 2023 года. На руках у Лукашенко заметили следы от катетеров, сам тиран заметно отставал от иностранной делегации, а после парада не смог пройти с Путиным и 300 метров - его увезли сотрудники ФСО на электромобиле.
Кремлевские пропагандисты утверждают, что тогда Лукашенко вызвали бригаду медиков и отправили его под капельницу.
Не было Лукашенко и на званом обеде Путина.