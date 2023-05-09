Хромого диктатора быстро подхватили сотрудники ФСО и посадили в электроавтомобиль.

Беларусскому диктатору Александру Лукашенко стало плохо во время парада Победы в Москве 9 мая 2023 года. Не было его и на званом обеде у Путина.

Беларусская "Хартыя 97%" отмечает, что Лукашенко приехал в Москву накануне празднований к 9 мая уже больным. Еще в Минске, 5 мая, общаясь со своими подчиненными, диктатор сильно охрип и едва вел после этого речь.

По приезду в Москву Лукашенко, судя по снимкам и видео, тоже нездоровилось. Беларусский кровопийца, похрамывая, тянулся в хвосте приглашенных на Красной площади.

Видео дня

Отдельно журналисты заметили, что правая рука Лукашенко на параде в Москве 9 мая была перебинтована. Такие следы обычно оставляет катетер после капельниц.

После парада Лукашенко не смог пройти и 300 метров, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата. На одном из кадров пропагандистов хорошо видно, как хромого диктатора быстро подхватывают сотрудники ФСО и сажают в электроавтомобиль.

Как пишет российский Telegram "BRIEF", на который ссылается украинский журналист Денис Казанский, Лукашенко себя плохо чувствовал, ему предоставили бригаду врачей. "ОН отменил все встречи, находится под капельницей", - сообщил источник BRIEF.

И действительно, Лукашенко не было на званом обеде Путина, куда российский президент пригласил лидеров стран, участвовавших в военном параде.

Парад в Москве 9 мая 2023 - как прошел

В этом году ежегодный парад Победы в Москве на 9 мая прошел в максимально сжатом формате: всего за 45 минут по площади проехались, по подсчетам аналитиков, бронированные автомобили "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетные комплексы "Искандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". Из танков был представлен только Т-34.

А танк Т-34 россиянам пришлось тащить аж из далекого Лаоса. Но наличие или отсутствие какой-то техники на параде не свидетельствует о реальном потенциале ВПК России, отметил эксперт Мусиенко.

Позорный парад посетили лидеры, в частности, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Украина уже назвала решение лидеров указанных стран "недружественным шагом" на фоне массированного ракетного удара по Украине утром 9 мая.

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