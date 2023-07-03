Кремль отпустил "повара" живым не без причины.

Евгений Пригожин накопил солидный компромат на Владимира Путина за годы "сотрудничества". Это стало одним из аргументов, почему мятежников отпустили в Беларусь без боя, заявил российский правозащитник, основатель проекта "Гулагу-нет!" Владимир Осечкин.

Он отметил, что Пригожин в течение многих лет выполнял самые грязные поручения Путина, например, заказные убийства и теракты, в том числе за границей. Каждое такое поручение было дополнительным вкладом в копилку компромата на российского президента, считает Осечкин.

"Он (Пригожин – УНИАН) думал, что он будет шантажировать. И действительно в какой-то определённый момент Путин очень сильно испугался", – считает правозащитник.

Признаком такого испуга Осечкин назвал видеообращение Путина утром 24 июня, в котором российский диктатор зачем-то начал сравнивать мятеж Пригожина с революцией 1917 года.

Мятеж Пригожина – последние новости

Накануне стало известно, что "ЧВК Вагнера" прекратила вербовку наемников в России. Из-за переезда Пригожина в Беларусь все вербовочные центры временно или постоянно остановили работу.

На этом фоне в российской армии начали активно выискивать сторонников Пригожина. С потенциальными союзниками вагнеровцев проводят "патриотические" беседы и не только.

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