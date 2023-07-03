Решение якобы принято из-за их переезда в Беларусь.

Российская частная военная компания "Вагнер" приостановила вербовку наемников.

Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале, который связывают с "вагнеровцами". В нем говорится, что такое решение приняли якобы из-за "переезда" на территорию Беларуси и приостановки участия наемников в войне против Украины.

"В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц", - говорится в сообщении.

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Что происходит с "Вагнером" после мятежа

После того, как главарь наемников Пригожин развернул войска, которые вел на Москву, Кремль пообещал ему безопасный отход в Беларусь.

Путин, выступая перед россиянами, назвал наемников "Вагнера" патриотами России. Диктатор заявил, что они могут тоже уитй в Беларусь или подписать контракты с российским Минобороны.

Вскоре после этого сообщалось о ряде задержаниий офицеров "Вагнера" в Сирии. Также стало известно о ликвидации медиахолдинга Пригожина "Патриот".

В конце июня BBC сообщали, что частная военная компания продолжает вербовать боевиков на войну в Украину по всей территории РФ.

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